أسعار الحليب في كوريا تسجل أكبر زيادة منذ عام 2009

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ارتفعت أسعار الحليب في كوريا الجنوبية بحوالي 10% في العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة خلال 14 عاما، منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الخميس، وصل مؤشر أسعار المستهلك للحليب إلى 118.13 نقطة في عام 2023، بزيادة 9.9% عن العام الأسبق.وتعد هذه هي أكبر زيادة خلال 14 عاما منذ عام 2009، عندما ارتفعت أسعار الحليب بنسبة 19.1%، كما تمثل 2.8 ضعف نسبة التضخم الإجمالي في العام الماضي البالغة 3.6%.ومع ارتفاع أسعار الحليب، سجلت أسعار منتجات الألبان أيضا زيادات غير مسبوقة في العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الحليب المخمر بنسبة 12.5%، وهي أكبر زيادة خلال 42 عاما منذ عام 1981 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 18.4%، بينما ارتفعت أسعار الجبن بنسبة 19.5% لتسجل أكبر زيادة خلال 15 عاما منذ عام 2008.وارتفعت أيضا أسعار الآيس كريم بنسبة 10.8% في العام الماضي، وهي أكبر زيادة منذ 15 عاما.