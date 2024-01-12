سام سونغ تعرض غالاكسي إس 24 المزود بالذكاء الاصطناعي لأول مرة

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أقامت شركة سام سونغ للإلكترونيات حفلا بمناسبة الكشف عن هاتفها الجديد "غالاكسي إس 24" المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي يعد أول هاتف يتميز بخواص الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.جاء ذلك فيما تواجه منافستها شركة "آبل" صعوبات، خاصة في السوق الصينية.وخلال الحفل، ركزت سام سونغ على إبراز مزايا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الهاتف الجديد، وقال "روه تيه مون" نائب رئيس الشركة إن الأجهزة المحمولة تشكل أهم نقاط الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هاتف سام سونغ سيكون بوابة آمنة ومهمة لتجربة هذه التكنولوجيا المتقدمة.وأوضح أن الشركة نجحت في تحسين وظائف سلسلة هواتفها الذكية من خلال تزويدها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي طورتها بنفسها.كما أكد على أن الذكاء الاصطناعي يعمل على وظائف الجهاز نفسها، مما يقدم خدمة ترجمة في الوقت الفعلي حتى ولو لم يكن الهاتف متصلا بالشبكة، وحتى في وضع الطائرة، بـ13 لغة، بما في ذلك الكورية والإنغليزية.ومن خلال التعاون مع غوغل، قامت سام سونغ بتبسيط وظيفة البحث أكثر، مع وظيفة عرض نتائج البحث بمجرد عرض الجزء المطلوب دون الحاجة إلى تغيير الشاشة، على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.وبالنسبة لتحرير الصور، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور وتعديلها حتى لو كانت غير متوازنة.ومن المقرر أن يتم طرح هذا الموديل الجديد في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك كوريا تدريجيا، اعتبارا من يوم 31 من شهر يناير الجاري.جاء ذلك فيما يعاني هاتف "آيفون 15" من شركة آبل من صعوبات، بما في ذلك بدء بيعه بخصومات في السوق الصينية، وبالتالي تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت سام سونغ ستخلق سوقا جديدة بهاتفها المزود بالذكاء الاصطناعي.