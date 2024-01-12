سيول تؤكد على ضرورة تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهادئ

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أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي في منطقة المحيط الهادئ.جاء ذلك ضمن مشاركة "هان" في الاجتماعات السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا حاليا، حيث حضر رئيس الوزراء الكوري فعالية بعنوان "قيادة منطقة المحيط الهادئ"، في اليوم الثاني من المنتدى أمس، وأعلن فيها عن أول استراتيجية كورية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلا إن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المحيط الهادئ آخذة في الازدياد.وأضاف أن الجهود المبذولة لبناء سلسلة توريد مرنة في المنطقة، مثل "الإطار الاقتصادي للهند والمحيط الهادئ"، مهمة، مشيرا إلى أن التعاون في سلاسل التوريد يجب أن يتم بنشاط بين الحكومات وكذلك بين القطاعين العام والخاص.كما أعرب عن توقعاته بأن يلعب التحالف الخالي من الكربون الذي اقترحته كوريا، دورا مهما في تحقيق "منطقة المحيط الهادئ الخالية من الكربون"، وأن تقوم كوريا بدور نشط في "السلّم الأخضر" لدعم استجابة الدول النامية للتغيرات المناخية.وأضاف أن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ قاد التعاون الإقليمي عند نقطة تحول في الاقتصاد العالمي، مؤكدا على أن كوريا ستسهم في الرخاء الشامل والمستدام للمنطقة من خلال تولي رئاسة المنتدى في العام القادم.