فيلم حفار القبور يتلقى دعوة لمهرجان برلين السينمائي

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تلقى فيلم الغموض الكوري "حفار القبور"، من بطولة الممثل "تشيه مين شيك" والممثلة "كيم غو اون"، دعوة للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي الدولي لهذا العام.وصرحت شركة "شوبوكس" للتوزيع بأن الفيلم دُعي رسميا إلى قسم المنتدى في الدورة الـ74 من المهرجان، التي ستُعقد في العاصمة الألمانية برلين بدءا من يوم 15 فبراير القادم، وتستمر 10 أيام.وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان إن الفيلم الكوري يعد من أكثر الأفلام تميزا من بين الأعمال المختارة لقسم المنتدى هذا العام.يذكر أن قسم المنتدى يعرض الأفلام ذات الألوان الأصلية والجريئة، وكان من بين الأفلام التجارية الكورية التي قد تلقت دعوات للمشاركة في هذا القسم من قبل: فيلم "قطار الثلج" للمخرج "بونغ جون هو"، وفيلم "أواخر الخريف" للمخرج "كيم تيه يونغ"، وفيلم "جانغ هوا وهونغ ريون" للمخرج "كيم جي وان".أما فيلم "حفار القبور" فهو من إخراج "جانغ جيه هيون"، ويصور أحداثا غريبة تقع لساحر ومتعهد لدفن الموتى وشامان، يحصلون على مبلغ كبير من المال لنقل مقبرة مشبوهة.ومن المتوقع أن يتم بدء عرضه الشهر القادم.وبالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة الجزء الرابع من فيلم "مدينة الجرائم" من بطولة الممثل "ما دونغ صوك" إلى قسم الحفل الخاص في مهرجان برلين السينمائي الدولي، كما تمت دعوة فيلم الرسوم المتحركة "الدائرة" الذي أخرجته "جونغ يو مي" إلى قسم مسابقة الأفلام القصيرة.ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأفلام المدعوة للمشاركة في المسابقة للأفلام الطويلة، والتي ستتنافس على أعلى جائزة في المهرجان، وهي جائزة "الدب الذهبي"، يوم 22 يناير الجاري.