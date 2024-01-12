سيول تقول إنه لا توجد خطط لإجراء مناورات برية مع واشنطن وطوكيو

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه لا توجد لديها خطط لإجراء مناورات عسكرية برية مع الولايات المتحدة واليابان.جاء ذلك ردا على سؤال بشأن تقرير صحفي محلي حول إجراء مثل تلك المناورات، حيث أكد المتحدث باسم الوزارة "جون ها كيو" اليوم على أن الوزارة لا تخطط لإجراء أي تدريبات فوق الأرض.وردا على سؤال آخر عما إذا كان يقتصر على الأراضي الكورية فقط، قال إنه حسب عمله لا توجد أي خطط مماثلة في أي مكان.تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" ونظيريْه الأمريكي "لويد أوستن" والياباني "مينورو كيهارا"، كانوا قد اتفقوا على إجراء مناورات ثلاثية منتظمة بدءا من شهر يناير من هذا العام، وذلك خلال مباحثاتهم التي عقدت في شهر نوفمبر من العام الماضي.وبناء على ذلك، أجريت مناورات بحرية بين الدول الثلاث في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري في المياه الدولية في جنوب جزيرة جيجو الكورية، بمشاركة 9 سفن، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية "كارل فينسون".