مقاطعة شمال جولا تتحول إلى مقاطعة ذات حكم ذاتي

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تحولت مقاطعة شمال جولا التي تقع في الجنوب الغربي من كوريا الجنوبية إلى مقاطعة ذات حكم ذاتي، اعتبارا من اليوم.وأقامت إدارة المقاطعة احتفالا بهذه المناسبة تضمن واجهات إعلامية وعروضا لموسيقى الكيبوب ليلة أمس، ثم أعلنت عن انطلاقها كمقاطعة ذات حكم ذاتي خاص في الحفل الذي أقيم في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، والذي عبرت فيه عن آمالها بالحظ السعيد والازدهار لها ولسكانها.جاء ذلك بعد مرور 128 عاما من تقسيم مقاطعة جولا إلى مقاطعتين، هما شمال وجنوب جولا، في عام 1896.وبذلك تكون شمال جولا هي المقاطعة الثالثة في كوريا التي تحصل على الحكم الذاتي بعد كل من جيجو وكانغ وان، وهي الحالة الرابعة إذا تم تضمين مدينة سيجونغ الخاصة ذات الحكم الذاتي، وذلك على أساس "القانون الخاص لإنشاء مقاطعة شمال جولا الخاصة ذات الحكم الذاتي لتكون مدينة اقتصاد للحياة العالمية"، والذي تم إصداره رسميا في العام الماضي.ومن بين مزايا هذا التغيير، تسريع تنفيذ المشروعات من خلال نقل مختلف الصلاحيات ذات الصلة من الحكومة المركزية إلى إدارة المقاطعة، وسهولة الحصول على الدعم المالي من الحكومة أيضا.واستنادا إلى 131 مادة و333 بندا خاصا في قانون مقاطعة شمال جولا الخاصة، ستعمل المقاطعة على تعزيز خمس صناعات أساسية، هي: الصناعة الزراعية والحياتية، وصناعة الثقافة والسياحة، والمجمعات الصناعية الصديقة لكبار السن، وصناعة التكنولوجيا الفائقة المستقبلية، والصناعة المخصصة لسبل معيشة الشعب.ومن أبرز أعمالها المتوقعة: تعزيز الصناعة الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، وإنشاء مدرسة دولية لموسيقى البوب ​​الكورية، وتعيين منطقة ثانوية خاصة لصناعة البطاريات، وتعيين منطقة صناعية خاصة على طراز شمال جولا، وتعيين منطقة لترويج السياحة الجبلية، وإنشاء مركز للصناعة الطبية الحيوية، وتعزيز صناعة السياحة الليلية.ومن المتوقع أن يسهم انطلاق المقاطعة الخاصة في زيادة القدرة التنافسية للمقاطعة بشكل عام وإعداد نقطة تحول نحو ازدهارها.