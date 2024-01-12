كوريا تسعى لاستقطاب المواهب من الأجانب والخبراء الكوريين في الخارج

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أعلنت وزارة إدارة شؤون الموظفين الكورية أمس أنها ستبدأ في استقطاب المواهب الخارجية الممتازة، بما في ذلك الخبراء الكوريون العاملون في الخارج، والأجانب الذين يزورون كوريا، لتولي مناصب عامة.وفي هذا السياق، قررت الوزارة تضمين المعلومات الشخصية للمواهب المتميزة في الخارج، في "قاعدة بيانات المواهب الوطنية"، وهو نظام إدارة معلومات الموظفين الوطنيين، مع إنشاء وإدارة المعلومات الخاصة بالمرشحين للمناصب العامة من أجل تعيين وتكليف المواهب المتميزة في المناصب الحكومية الرئيسية.وفي سياق متصل، قررت الوزارة الكورية تعزيز تدابير ربط المعلومات المتبادلة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، مثل الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار "كوترا" والاتحاد الكوري لجمعيات العلوم والتكنولوجيا، والتي تقوم بجمع المعلومات واستخدامها بشأن الخبراء الكوريين في الخارج.وكانت الوزارة قد قامت بمراجعة اللوائح ذات الصلة في العام الماضي لوضع أساس قانوني لجمع وإدارة المعلومات عن الأجانب الذين زاروا الوكالات الحكومية المحلية.وقال مدير شؤون الموظفين "كيم سونغ هو" إن الوزارة ستدعم بنشاط جذب المواهب الخارجية الممتازة إلى المناصب العامة في المجالات التي تتطلب تأمين خبراء قادرين على المنافسة دوليا، مثل إدارة الفضاء الجوي.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنها سوف توسع من قاعدة الباحثين والموظفين المدنيين المحترفين والمناصب المهنية المبنية على الخبرات من خلال العمل في مجال واحد لفترة طويلة من الزمن.