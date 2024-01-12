كوريا الجنوبية تنشر طائرات درون شبح صغيرة في الوحدات الأمامية

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نشرت كوريا الجنوبية مجموعة من طائرات الدرون الشبح صغيرة الحجم لأداء مهام الاستطلاع عند الحدود مع كوريا الشمالية.وقال مصدر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أمس إن طائرات الدرون التي طورها المعهد الوطني للدفاع، قد تم نشرها في الوحدات العسكرية الأمامية مؤخرا بعد مرورها باختبارات الطيران، موضحا أنها لا يمكن اكتشافها بواسطة الرادارات العسكرية الكورية الشمالية، كما يمكنها الطيران تلقائيا بسرعة تبلغ بضع مئات من الكيلومترات في الساعة، عن طريق برمجتها مسبقا بمسار الطيران المطلوب.وأضاف أن هذه الطائرات مجهزة بوظيفة العودة التلقائية عند الانتهاء من المهام، التي تشمل الاستطلاع الجوي.الجدير بالذكر أن الجيش الكوري الجنوبي قد أنشأ قيادة لعمليات طائرات الدرون في شهر سبتمبر من العام الماضي، وقد قام بتطوير طائرات الدرون الشبح الصغيرة.