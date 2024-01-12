وزيرة خارجية كوريا الشمالية تختتم زيارتها لروسيا

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أفادت تقارير وسائل الإعلام الرسمية بأن وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" قد عادت من رحلتها الرسمية إلى روسيا اليوم الجمعة.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، التي تديرها الدولة، اليوم الجمعة، إن الوفد الكوري الشمالي بقيادة "تشيه" غادر موسكو أمس الخميس، ووصل إلى مطار بيونغ يانغ الدولي اليوم.وأضافت الوكالة أنه كان في استقبال "تشيه" في المطار نائب وزيرة الخارجية "بارك تشول جون" وكذلك القائم بالأعمال المؤقت بالسفارة الروسية "فلاديمير توبيا" والملحق العسكري الروسي "فاليري إيزاينكو".وقد التقت الوزيرة الكورية الشمالية، التي كانت قد وصلت إلى موسكو يوم الأحد، مع نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" يوم الأربعاء، وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنهما ناقشا سبل تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون في التجارة والاقتصاد.والتقت "تشيه" أيضا بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ووزير الخارجية "سيرغي لافروف" خلال الزيارة. ويُعتقد أن الجانبين ناقشا صفقات الأسلحة الثنائية، والدعم الروسي لبيونغ يانغ في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية للتجسس العسكري، والزيارة المحتملة للرئيس الروسي "بوتين" إلى كوريا الشمالية، وسبل تنشيط السياحة في كوريا الشمالية.