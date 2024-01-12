الأشغال الشاقة لمراهقيْن في كوريا الشمالية بسبب مشاهدة دراما كورية جنوبية

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الخميس إنها حصلت على لقطات نادرة تظهر محاكمة علنية لصبييْن مراهقيْن والحكم عليهما بالسجن 12 عاما مع الأشغال الشاقة، بسبب مشاهدتهما دراما كورية جنوبية.وتظهر اللقطات التي يبدو أنه تم تصويرها في عام 2002، صبيين يبلغان من العمر 16 عاما، مكبلين أمام مئات الطلاب في ملعب مفتوح. كما يظهر في اللقطات ضباط يرتدون الزي الرسمي وهم يوبخون الصبيين لعدم التفكير بعمق في أخطائهما.وتقول اللقطات إن ثقافة كوريا الجنوبية منتشرة بين المراهقين الكوريين الشماليين، مما يؤدي إلى تدمير مستقبلهم.وقد قدم المعهد الكوري الجنوبي لتنمية الجنوب والشمال، "ساند"، المتخصص في الأبحاث الأكاديمية لشؤون توحيد الكوريتين، تلك اللقطات لـ"بي بي سي".وقالت "بي بي سي" إن متوسط الحكم على المراهقين الكوريين الشماليين الذين ارتكبوا تصرفات مشابهة كان أقل من 5 أعوام، لكن كوريا الشمالية سنّت قانونا في عام 2020 ينص على إصدار حكم الإعدام على من يشاهد البرامج الترفيهية الكورية الجنوبية أو يقوم بنشرها.