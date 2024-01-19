كوريا الجنوبية تحضر اجتماع المسؤولين العسكريين في حلف الناتو

Photo : YONHAP News

حضر أحد كبار القادة العسكريين في كوريا الجنوبية اجتماعا للجنة العسكرية في حلف شمال الأطلنطي، "ناتو".ووفقا لهيئة الأركان المشتركة في سيول اليوم الجمعة، حضر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة "هوانغ يو سونغ" اجتماع المسؤولين العسكريين في دول حلف شمال الأطلنطي، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس في بلجيكا، نيابة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم ميونغ سو".وقد حضرت كوريا الجنوبية الاجتماع على الرغم من عدم عضويتها في الحلف، بناء على دعوة من المنظمة، إلى جانب اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، حيث قدمت عرضا حول التهديدات الكورية الشمالية وقضايا الأمن الإقليمي.ووصف "هوانغ" القدرات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية بأنها أكبر تهديد لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة، ودعا إلى رد منسق من قبل المجتمع الدولي.ويعد اجتماع المسؤولين العسكريين لحلف شمال الأطلنطي بمثابة تجمع سنوي لكبار الضباط من 29 دولة عضوا في الحلف، من كل من أوربا وأمريكا الشمالية، وقد تلقت كوريا الجنوبية دعوتها التاسعة كدولة شريكة منذ حضورها لأول مرة في عام 2010.