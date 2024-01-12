45 % زيادة في الحركة الجوية في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي

زادت الحركة الجوية في كوريا الجنوبية بنسبة بلغت حوالي 45% خلال العام الماضي، بالمقارنة مع العام الأسبق.ووفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الجمعة، بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية الدولية والمحلية 780 ألفا و635 رحلة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 44.6% مقارنة بالعام الأسبق.بهذا وصلت حركة المرور الجوي إلى 92.7% من مستواها في عام 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا.وشهد عدد الرحلات الجوية على الخطوط الدولية من وإلى كوريا الجنوبية خلال العام الماضي زيادة نسبتها 97.5% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى 545 ألفا و478 رحلة.وبلغت حصة الرحلات الجوية بين كوريا وكل من دول جنوب شرق آسيا وجنوب الصين واليابان من إجمالي عدد الرحلات الجوية الدولية 48%.أما عدد الرحلات الجوية المحلية في العام الماضي فقد انخفض بنسبة 11%، بعد أن سجل رقما قياسيا في العام الأسبق.وشهد مطار إنتشون الدولي أكبر نمو في الحركة الجوية على مستوى البلاد خلال العام الماضي بنسبة 82.7%، وتلاه مطار ديغو بنسبة 43%، ثم مطار كيم هيه بنسبة 31%.