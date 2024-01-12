كوريا الجنوبية الخامسة عالميا من حيث تصنيف القوة العسكرية

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قفز تصنيف الجيش الكوري الجنوبي إلى المركز الخامس عالميا في قائمة موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المتخصص في الشؤون العسكرية.وأشار الموقع إلى أن مؤشر تصنيف القوة العسكرية للجيش الكوري الجنوبي بلغ 0,1416 نقطة هذا العام، لتحتل كوريا الجنوبية بذلك المركز الخامس من بين 145 دولة.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد احتل في العام الماضي المركز السابع عالميا، بعد أن جاء في المركز التاسع في عام 2013، والمركز السابع في عام 2014، والمركز السادس منذ عام 2020 ولـ4 سنوات متتالية.أما تصنيف الجيش الكوري الشمالي فتراجع ليحتل المركز السادس والثلاثين هذا العام، بعد أن كان في المركز الثامن عشر في عام 2019، والمركز الرابع والثلاثين في العام الماضي.الجدير بالذكر أن موقع "غلوبال باور" يقوم كل عام بتصنيف دول العالم من حيث القوة العسكرية، مستندا في ذلك إلى مقارنات لتقييم أكثر من 60 فئة.واحتل الجيش الأمريكي المركز الأول في التصنيف، وجاء بعده الجيش الروسي، ثم جيش كل من الصين والهند وبريطانيا واليابان.