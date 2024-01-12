تنظيم فعاليات ثقافية في القصور الملكية في سيول

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من المقرر تنظيم فعاليات مهرجان الثقافة الملكية في القصور الملكية الخمسة في العاصمة الكورية سيول، وهي: "كيونغ بوك" و"تشانغ دوك" و"دوك سو" و"تشانغ كيونغ" و"كيونغ هي"، إلى جانب الضريح الكونفوشي "جونغ ميو".وسوف يقام مهرجان هذا العام تحت عنوان "كنا مع الثقافة الملكية، وسنكون مع التراث الوطني" لموسم الربيع من يوم السابع والعشرين من أبريل وحتى الخامس من مايو، ولموسم الخريف من يوم التاسع وحتى الثالث عشر من شهر أكتوبر.وقد بلغ إجمالي عدد المشاركين في فعاليات مهرجان الثقافة الملكية في القصور الملكية منذ إطلاقه في عام 2015 وحتى العام الماضي حوالي 5.3 مليون شخص.ويمكن للراغبين في المشاركة في المهرجان من داخل أو خارج البلاد شراء بطاقة تسمح لهم بزيارة القصور الملكية الخمسة دون أي قيود خلال فترة المهرجان.