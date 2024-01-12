سيول تؤكد على عدم انتهاك التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ لقرارات مجلس الأمن

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية مجددا على ضرورة ألا ينتهك التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا قرارات مجلس الأمن الدولي.جاء ذلك بعد أن قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، "ديمتري بيسكوف"، أول من أمس الأربعاء، إن روسيا تعمل على تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية في جميع المجالات، وأن هذا التعاون يشمل أيضا المجالات الحساسة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في موجز صحفي أمس إن سيول تراقب عن كثب التطورات التي تحدث في علاقات التعاون والتبادل بين روسيا وكوريا الشمالية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يجب أن يتم بطريقة تسهم في السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وقد تبين أن روسيا أبلغت الحكومة الكورية الجنوبية بزيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" لموسكو بشكل مسبق.