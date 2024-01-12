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الدولية

موسكو تعرب عن استعدادها للعودة للمشاركة مع سيول بشروط

Write: 2024-01-19 15:11:36Update: 2024-01-19 18:17:39

موسكو تعرب عن استعدادها للعودة للمشاركة مع سيول بشروط

Photo : YONHAP News

أكد السفير الروسي لدى سيول "غورغي زينوفيييف" أن روسيا وكوريا الجنوبية يمكنهما استعادة علاقات المشاركة بينهما، إذا لم تتجاوز سيول الخط الأحمر، وهو تزويد أوكرانيا بأسلحة.
وقال السفير "زينوفييف" خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع وسائل إعلام روسية، بما في ذلك وكالة "سبوتنيك" للأنباء، إنه طالما لم تتجاوز كوريا الجنوبية الخط الأحمر الذي حددته روسيا بشأن تسليم أسلحة لأوكرانيا، فإن موسكو على استعداد للنظر إلى كوريا الجنوبية كشريك محتمل، ولن تتضرر العلاقات بينهما بشكل خطير.
وكان "زينوفييف" قد حذر من قبل في مقابلة مع وكالة الروسية "تاس" للأنباء في شهر سبتمبر من العام الماضي، باعتباره مديرا لإدارة الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية آنذاك، من احتمال انهيار العلاقات بين موسكو وسيول إذا قررت كوريا الجنوبية تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وقد قدم السفير الروسي الجديد "زينوفييف" أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الكورية يوم التاسع من يناير. 
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