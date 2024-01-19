وزير المالية يدافع عن قرار إلغاء ضريبة الدخل على الاستثمارات المالية

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وصف وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" قرار الحكومة بإلغاء ضريبة أرباح رأس المال على الدخل من الاستثمارات المالية بأنه سياسة لتخفيض الضرائب عن المستثمرين، ورفض الانتقادات بأنها تخفيض ضريبي للأغنياء.وأدلى الوزير "تشيه" بهذه التصريحات في برنامج على قناة كي بي إس، أمس الأحد، في أثناء مناقشة القضايا الاقتصادية وإجراءات الحكومة. وقال الوزير تشيه إن الحكومة قررت إلغاء الضريبة من أجل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوسيع الطلب، وفي نهاية المطاف تعزيز تنمية سوق رأس المال.وأشار الوزير إلى أنه من الصعب عليه أن يتفق مع الرأي القائل بأنه تخفيض ضريبي لصالح الأغنياء، موضحا أنه على الرغم من أن شريحة محدودة من المستثمرين سوف يستفيدون من إلغاء الضريبة، نظرا لتأثيرهم الكبير على السوق، إلا أن الإلغاء هو تخفيض للضرائب عن 20 مليون مستثمر.وفيما يتعلق بمسألة إصلاح ضريبة الميراث التي اقترحها مؤخرا الرئيس يون صوك يول، قال الوزير إن الحكومة ستتابعها بحذر، مشيرا إلى الجدل الدائر حول هذه القضية. وقال تشيه إن البعض يدعو إلى الإصلاح، مشيرا إلى ارتفاع ضريبة الميراث في كوريا مقارنة بالدول المتقدمة، بينما يعبر آخرون عن نهج حذر.