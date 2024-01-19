رئيس حزب قوة الشعب يرفض طلب المكتب الرئاسي بإقالته

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طلب المكتب الرئاسي من "هان دونغ هون"، الرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم، تقديم استقالته. وقال مسؤول كبير في المعسكر الحاكم لقناة كي بي إس أمس الأحد إن كبير مساعدي الرئيس "لي كوان سوب" التقى مع رئيس الحزب المؤقت لتسليم طلب الرئيس "يون صوك يول" له بالتنحي عن منصبه.وأشار المسؤول إلى استياء المكتب الرئاسي من طريقة تعامل هان مع الخلافات المحيطة بالسيدة الأولى "كيم كون هي"، وفشله في منع عضو اللجنة التوجيهية للطوارئ "كيم كيونغ ريول" من الإدلاء بتصريحات بشأن مزاعم بأن السيدة الأولى تلقت حقيبة فاخرة كهدية في 2022.وتوقع بعض نواب حزب قوة الشعب المقربين من الرئيس يون أن يسعى مكتبه إلى إقالة هان بسبب الجدل المتعلق بدعمه العلني لمحاولة كيم الترشح لمقعد برلماني في منطقة مابو في الانتخابات القادمة، وذلك في تجاهل واضح لنظام الترشيح في الحزب.لكن المسؤول الرئاسي قال إن مسألة الترشيح لم تكن هي سبب الطلب بإقالته.ومن جانبه رفض رئيس حزب قوة الشعب ذلك الطلب قائلا إنه قرر اتباع أفضل طريق للشعب وأنه سوف يقوم بعمله.