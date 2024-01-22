المكتب الرئاسي يقول إنه لا يتدخل في مسألة استقالة رئيس حزب قوة الشعب

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قال المكتب الرئاسي الكوري إنه لا يتدخل في موضوع استقالة زعيم حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون".وأدلى مسؤول في المكتب الرئاسي بهذه التصريحات أمس الأحد، تعليقا على تقارير إعلامية تفيد بأن المكتب الرئاسي طلب من هان التنحي عن منصبه.وبالنسبة للتقرير الأخير الذي يفيد بأن الرئيس يون صوك يول قد سحب دعمه لهان، قال المسؤول إن الرئيس لديه مبادئ قوية بشأن الترشيحات العادلة والشفافة والمنهجية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة.وكان هان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن عضو لجنة الطوارئ في حزب قوة الشعب "كيم كيونغ ريول" سوف يترشح لمقعد في منطقة مابو في الانتخابات العامة في أبريل، مما أثار انتقادات بتجاهل نظام الترشيح الحزبي للانتخابات. وقالت إحدى وسائل الإعلام في ذلك اليوم إن يون أوقف دعمه لقيادة هان بسبب الجدل الدائر حول ذلك الموضوع.