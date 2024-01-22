تراجع الصادرات الكورية بـ1% في أول 20 يوما من يناير

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية في العشرين يوما الأولى من شهر يناير الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 33.33 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 1% على أساس سنوي.ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 2.2% مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم إلى 15 يوما ونصف.وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 19.7%، بينما ارتفعت شحنات السيارات بنسبة 2.6%، والسفن بحوالي 90%.وارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 0.1%، مسجلة أول ارتفاع خلال فترة 20 يوما، منذ مايو 2022.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.2% على أساس سنوي إلى حوالي 35.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، وهو ما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.61 مليار دولار.