كوريا الشمالية تقول إن الرئيس الروسي بوتين يرغب في زيارتها قريبا

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أعلنت كوريا الشمالية رسميا أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سيزور بيونغ يانغ قريبا، وقالت إنها ترحب بزيارة "بوتين" لها بكل إخلاص، مشيرة إلى أنها ستعزز التعاون الاقتصادي والعسكري مع روسيا.ونقل تقرير بثه التلفزيون المركزي الكوري الشمالي عن بيان صادر عن مكتب مساعد وزير الخارجية الكوري الشمالي قوله إن "بوتين" كان قد أعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية في أقرب وقت، وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" في موسكو.وأضاف التقرير أن "بوتين" أعرب عن شكره العميق مرة أخرى للدعوة التي وجهها له الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة بيونغ يانغ في الوقت المناسب، معربا عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية قريبا.وكان المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" قد قال يوم الجمعة الماضي إن زيارة "بوتين" لكوريا الشمالية تجري مناقشتها بين البلدين من خلال القنوات الدبلوماسية.وكان "بوتين" قد قام بزيارة لكوريا الشمالية في شهر يوليو من عام 2000.