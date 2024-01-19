أحزاب المعارضة تطالب باعتذار الرئيس وإقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وأحزاب المعارضة الثلاثة الصغيرة الأخرى مطالبة الرئيس "يون صوك يول" يتقديم اعتذار، وإقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي، وذلك على خلفية الإبعاد القسري للنائب البرلماني "كانغ سونغ هي" عن الحزب الليبرالي المعارض الصغير على يد جهاز الأمن الرئاسي في حدث أقيم يوم الخميس الماضي في مدينة "جون جو".وقالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي المعارض "تشيه هيه يونغ" اليوم الاثنين إن أحزاب المعارضة الأربعة عقدت اجتماعا طارئا صباح اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بالإبعاد القسري للنائب البرلماني "كانغ".وأضافت أنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى اتفاق على مطالبة الرئيس "يون" بتقديم اعتذار عن الإبعاد القسري للنائب البرلماني "كانغ"، وإقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي.وكان أفراد الحرس الشخصي للرئيس يون قد اقتادوا النائب كانغ وكمموا فمه بعد أن ظل يصيح في الرئيس مطالبا إياه بتغيير طريقته في تسيير شؤون الدولة.