وزير المالية يدافع عن قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الدخل على الاستثمارات المالية

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وصف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" قرار الحكومة بإلغاء ضريبة الدخل عن الاستثمارات المالية بأنه سياسة تهدف إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المستثمرين.جاء ذلك في مقابلة أجراها تلفزيون كي بي إس مع الوزير "تشيه" أمس الأحد، حيث قدم شرحا عن القضايا الاقتصادية الراهنة والجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهتها.وقال الوزير "تشيه" إن إلغاء ضريبة الدخل عن الاستثمارات المالية يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتوسيع قاعدة الطلب، وتطوير سوق رأس المال في نهاية المطاف.وأضاف أن الاستفادة من إلغاء هذه الضريبة لا تقتصر على الأغنياء، بل تشمل جميع المستثمرين في البلاد البالغ عددهم حوالي 20 مليون شخص.وفيما يتعلق باحتمال تخفيض ضريبة الميراث، قال الوزير "تشيه" إن هناك آراء متباينة بشأن ضريبة الميراث، مشيرا إلى أن البعض يرى أن ضريبة الميراث في كوريا أعلى مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، وأنها تتسبب في تشويه حوكمة الشركات الكورية، فيما يؤكد البعض الآخر على ضرورة أن يتم تخفيض الضريبة بشكل جذري.