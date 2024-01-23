طائرة استطلاع أمريكية تحلّق في المنطقة بعد مزاعم كوريا الشمالية النووية

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حلقت طائرة استطلاع أمريكية فوق شبه الجزيرة الكورية يوم أمس الاثنين، بعد ثلاثة أيام من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء.ووفقا للعديد من مواقع التتبع الجوي الخاصة والسلطات العسكرية أمس، حلقت طائرة من طراز "بوينغ آر سي 135" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، فوق المناطق الداخلية من مقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كانغ وان"، وكذلك فوق البحر الشرقي والبحر الغربي، في وقت سابق من يوم أمس لعدة ساعات.وقال مصدر عسكري إنه من غير المسبوق أن تكشف طائرة استطلاع أمريكية مساراتها فوق البحر الشرقي والبحر الغربي لساعات طويلة.ويعتقد بعض المراقبين أن هذه الخطوة تأتي بعد أن اكتشف الجيش مؤشرات على استفزازات إضافية من قبل كوريا الشمالية.وجاء إرسال الطائرة بعد ثلاثة أيام من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت اختبارا على نظام أسلحة تحت الماء يُسمى "هيه إيل 5- 23" في البحر الشرقي ردا على التدريبات البحرية الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.