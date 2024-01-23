ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا بنسبة 0.1% في ديسمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في شهر ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والغاز.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 121.19 نقطة في ديسمبر، وهو أول ارتفاع خلال ثلاثة أشهر.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، شهد المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، نموا بنسبة 1.2% حيث ارتفع للشهر الخامس على التوالي.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحرجية والسمكية بنسبة 4.9%، في حين انخفضت أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.4% مع انخفاض أسعار الفحم والمنتجات النفطية بنسبة 3.7% نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية.وارتفعت أسعار المرافق بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 1% على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الصناعي بنسبة 6.7%. وارتفعت أسعار المنتجين بمتوسط 1.6% في عام 2023 مقارنة بالعام الأسبق، متباطئة من زيادة بلغت 8.4% في عام 2022.