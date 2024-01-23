كوريا وبريطانيا تطلقان محادثات لتطوير اتفاقية التجارة الحرة الثنائية

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بدأت كوريا الجنوبية وبريطانيا محادثات لتحديث اتفاقية التجارة الثنائية بينهما.وأعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أن البلدين أطلقا الجولة الأولى من المحادثات في العاصمة سيول اليوم الثلاثاء.ويمثل كوريا في هذه المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام "آن تشانغ يونغ" المسؤول عن سياسات اتفاقيات التجارة الحرة في وزارة التجارة، بينما سيقود فريقَ التفاوض البريطاني "آدم فِن" كبير المفاوضين في وزارة الأعمال والتجارة.وقد اتفق الجانبان على مناقشة طرق لتحديث الاتفاقية التجارية الحالية، وكذلك تطبيق أحدث معايير التجارة العالمية في مختلف المجالات، مثل الصناعة الرقمية وسلاسل التوريد والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوي والخدمات والاستثمار.وبالإضافة إلى ذلك، اتفق البلدان على العمل على بناء علاقة تجارية استراتيجية شاملة وموجهة نحو المستقبل.وكانت كوريا الجنوبية وبريطانيا قد نفذتا اتفاقية التجارة الحرة بدءا من يناير 2021 بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي.