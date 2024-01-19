بريطانيا ترسل صورا للأمم المتحدة حول الشحنات الكورية الشمالية إلى روسيا

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أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة البريطانية قدمت صورا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، كان قد تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية لشحنات البضائع الكورية الشمالية إلى روسيا.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أمس الاثنين أن حكومة المملكة المتحدة قدمت تلك الصور لبدء تحقيق رسمي في صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا التي تتعارض مع العقوبات الدولية.ويُظهر تقرير مخابراتي دفاعي بريطاني غير منشور اطلعت عليه وسائل الإعلام صورا تم التقاطها بين سبتمبر وديسمبر لثلاث سفن روسية، هي: "مايا" وأنغارا" و"ماريا"، تقوم بتحميل حاويات في ميناء ناجين في كوريا الشمالية. ويشتبه في أن تلك السفن توجهت إلى الموانئ الروسية في الشرق الأقصى، ولكن لم يتم التعرف على محتوى الحاويات. وقد خضعت جميع السفن لعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية في عام 2022 بسبب صلاتها بشركة الشحن التابعة لوزارة الدفاع الروسية "أوبورون لوجيستيكا"، التي شاركت في احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى شركات الشحن البحري الروسية الخاصة التي تنقل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لموسكو.وتلقت اللجنة هذه الأدلة من بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى، ومن المتوقع أن تنشر تقريرها النهائي الشهر القادم، وهو التقرير الأول منذ الزيادة الحادة في شحنات الذخيرة المشتبه في أن كوريا الشمالية أرسلتها لروسيا هذا العام.