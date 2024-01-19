قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان تشاركان في تدريبات مع اليابان

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شاركت قاذفتا قنابل استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي 1 لانسر" في تدريبات جوية مشتركة مع المقاتلات اليابانية في أجواء البحر الشرقي خلال الأسبوع الماضي، وذلك وسط زيادة تهديدات كوريا الشمالية في المنطقة.وقال تقرير نشرته مجلة "إير آند سبيس فورس" الأمريكية المتخصصة في شؤون الدفاع الجوي أمس الاثنين إن القاذفتيْن الأمريكيتين اللتين أقلعتا من قاعدة جوية في ولاية تكساس الأمريكية، أجريتا تدريبات مشتركة مع 4 مقاتلات يابانية من طراز "إف 15" في أجواء البحر الشرقي يوم الخميس الماضي.وكشفت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ عن صور للتدريبات الجوية الأمريكية اليابانية المشتركة في صفحتها على موقع "إكس".وأوضح متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ أن الغرض من تلك التدريبات هو تعزيز القدرة على الردع والاستجابة، وتنمية المهارات التكتيكية للتحالف الأمريكي الياباني.وأشارت مجلة "إير آند سبيس فورس" إلى أن مقاتلات شبح أمريكية من طراز "إف 35" قد أجرت تدريبات مشتركة مع عدد من المقاتلات اليابانية في أجواء جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية يومي السابع عشر والتاسع عشر من يناير الجاري.