سام ألتمان رئيس أوبن إيه آي يزور كوريا هذا الأسبوع

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من المقرر أن يقوم "سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، التي طورت الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي"، بزيارة لكوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع.وفي أثناء إقامته في كوريا، سيجري "ألتمان" محادثات مع كل من "تشيه تيه وان" رئيس مجموعة "إس كيه"، و"كيونغ كيه هيون" الرئيس التنفيذي لقسم أشباه الموصلات في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات.وتجيء هذه الزيارة بعد أن كان "ألتمان" قد بدأ في إجراء دراسة حول إمكانية إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في "أوبن إيه آي".وفي هذا الصدد، قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن "ألتمان" بدأ مؤخرا في إجراء مشاورات مع مستثمرين من الشرق الأوسط حول خطة إنشاء سلسلة توريد جديدة تشمل تصميم وإنتاج الذكاء الاصطناعي.وأشارت الوكالة إلى أن شركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات تعد شريكا محتملا لشركة "أوبن إيه أي"، إلى جانب شركة "جي 42" الإماراتية، وشركة "تي إس إم سي" التايوانية.