كوريا تروج للويبتون ضمن الجيل الجديد من المحتوىات الثقافية

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كشفت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عن خطة للترويج لصناعة الكارتون والقصص المصورة الرقمية المعروفة باسم "ويبتون"، على اعتبار أنها ستكون ضمن الجيل الجديد من المحتويات الثقافية الكورية.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الوزارة بتزويد شركات إنتاج الكارتون والويبتون بالمعلومات والاستشارات عن السوق الخارجية، لكي تتمكن من إنتاج محتويات ذات جودة تتناسب مع المستوى العالمي.كما ستقوم الوزارة بزيادة الدعم المالي من 600 مليون وون في العام الماضي إلى مليار وون هذا العام لتخصيصه في ترجمة الكارتون والويبتون إلى اللغات الأخرى.إلى جانب هذا، تخطط وزارة الثقافة لإنشاء منهج تدريبي جديد في العام القادم لتخريج 30 شخصا من فناني الويبتون سنويا، وإنشاء مؤسسة تعليمية جديدة في عام 2027 ليتم من خلالها تدريب المترجمين لأعمال الكرتون والويبتون.وسوف يتم أيضا تشكيل قسم خاص بصناعة الكرتون والويبتون في الوكالة الكورية للمحتويات الإبداعية للعمل على تنمية صناعة الكرتون والويبتون.