تنصيب ضابط كان على متن السفينة تشون آن الغارقة كقائد للسفينة تشون آن الجديدة

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تم تنصيب ضابط كان على متن السفينة "تشون آن" الكورية الجنوبية عند تعرضها لهجوم بطوربيد بواسطة كوريا الشمالية في عام 2010، كقائد للسفينة "تشون آن" التي تم بناؤها مجددا.وكانت السفينة "تشون آن" قد تعرضت لهجوم بطوربيد كوري شمالي في شهر مارس من عام 2010، في أثناء تنفيذ مهامها الدورية في جنوب غرب جزيرة "بيك ريونغ"، مما تسبب في غرقها بعد انقسام هيكلها إلى جزءين.كما أسفر الهجوم الكوري الشمالي عن مقتل 46 جنديا كانوا على متن السفينة، فيما تم إنقاذ 58 آخرين.وقد استطاع الملازم "بارك يون سو" الذي كان يعمل ضابطا للعمليات، إنقاذ جنوده السبعة بأمان من السفينة الغارقة.وبعد مرور 10 أعوام من وقوع الحادث، تم ترقيته لرتبة مقدم، واختياره كقائد للسفينة "تشون آن" التي تم بناؤها من جديد ونشرها في قيادة الأسطول البحري الثاني في العام الماضي.وقبل تنصيبه، قام المقدم "بارك" بزيارة للنصب التذكاري لجنود السفينة "تشون آن" الضحايا الـ46 ليضع إكليلا من الزهور، ووعد بالرد الفوري والقوي وحتى النهاية على استفزازات العدو.