الكرملين يستبعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية قبل شهر مارس

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قال المقر الرئاسي الروسي، الكرملين، أمس الثلاثاء، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية من غير المرجح أن تتم قبل الانتخابات الرئاسية المقررة لها شهر مارس القادم.وأدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذا التصريح لقناة "شوت" على تيليغرام عندما سئل عما إذا كانت الزيارة يمكن أن تتم قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 17 مارس، حيث قال إن هذه خطط طويلة المدى.وأضاف بيسكوف أنه من المفترض عندما يتم وضع جدول زمني بواسطة الكرملين، فسوف يستجيب الرئيس لدعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للزيارة، والتي تم توجيهها إلى بوتين في القمة بين البلدين خلال زيارة كيم لروسيا في سبتمبر الماضي.وكان بيسكوف قد قال يوم الجمعة الماضي إن موعد هذه الزيارة ما زال قيد المناقشة عبر القنوات الدبلوماسية، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.وقالت محطة الإذاعة المركزية في كوريا الشمالية يوم الأحد إن بوتين أعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية في وقت مبكر، وذلك خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية تشيه سون هي في الكرملين.