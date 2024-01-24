تحسن معنويات المستهلكين في كوريا للشهر الثاني في يناير

Photo : YONHAP News

تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يناير الجاري، بسبب تباطؤ التضخم والآمال في إنهاء رفع سعر الفائدة بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، إن مؤشر ثقة المستهلك المركب ارتفع بمقدار 1.9 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 101.6 نقطة في يناير، متجاوزا عتبة 100 نقطة، وهو ما يدل على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.ويمثل الرقم المسجل في شهر يناير أعلى مستوى منذ أغسطس 2023، حيث يتجاوز مستوى 100 نقطة لأول مرة منذ خمسة أشهر.ومع ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك لأسعار المساكن بمقدار نقطة واحدة إلى 92 نقطة في يناير، لينخفض للشهر الرابع على التوالي وسط مخاوف بشأن تمويل المشروعات، وتشديد اللوائح المتعلقة بالقروض وارتفاع سعر الفائدة.وبلغ معدل التضخم المتوقع للعام القادم 3% في يناير، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق.