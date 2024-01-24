واشنطن تراقب تحركات كوريا الشمالية وسط علامات على تغير في الوضع الدفاعي

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قال مسؤول في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مساعي كوريا الشمالية لتحقيق تقدم عسكري وسط خطابها العدائي ضد كوريا الجنوبية من قبل زعيمها "كيم جونغ أون".وأدلى "جون كيربي"، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عندما سئل عما إذا كان هناك تغيير في الموقف العسكري لكوريا الشمالية.وامتنع كيربي عن مناقشة التقييمات المخابراتية، وقال فقط إن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية، وتظل على ثقة من أن الموقف الدفاعي الذي تم الحفاظ عليه في شبه الجزيرة الكورية كافٍ مقارنة بالمخاطر التي يشكلها.وردا على طلب للتعليق على التقرير الخاص بالرحلة المحتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية، أشار المتحدث إلى مخاوف واشنطن بشأن العلاقات العسكرية المتزايدة بين بيونغ يانغ وموسكو.وقال كيربي إن القلق لا يقتصر فقط على استفادة روسيا من الحصول على صواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا وكذلك المدفعية، ولكن أيضا التأثير على السلام والأمن في المنطقة الناجم عن أي فائدة يمكن أن تجنيها كوريا الشمالية أيضا من تعميق تلك العلاقات.