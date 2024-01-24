وزير الخارجية الكوري يجري محادثات هاتفية مع نظيرته اليابانية

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي الجديد "تشو تيه يول" أول مكالمة هاتفية منذ توليه منصبه، مع نظيرته اليابانية "يوكو كاميكاوا"، لمناقشة العلاقات الثنائية وقضايا أخرى.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث "تشو" و"كاميكاوا" لأكثر من 30 دقيقة بعد ظهر أمس الثلاثاء لمناقشة العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، حيث أعربا عن تقييمهما بأن العلاقات الثنائية قد تطبعت من خلال الاتصالات الوثيقة، بما في ذلك سبع قمم خلال العام الماضي، واتفقا على أهمية مواصلة التعاون الثنائي على أساس الثقة بين الجانبين من أجل تعزيز التحسن في العلاقات.وأعرب الوزيران عن قلقهما بشأن تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الخطاب العدائي والاستفزازات من قبل كوريا الشمالية، وكذلك تعاونها العسكري غير القانوني مع روسيا، واتفقا على العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لقيادة المجتمع الدولي نحو رد حازم وموحد.واتفق الجانبان أيضا على التنسيق الوثيق على الساحة الدولية كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي هذا العام.وفي معرض تهنئتها لتشو على توليه مهام منصبه، أعربت كاميكاوا عن شكرها للحكومة الكورية على تقديم مساعدات إنسانية من أجل دعم جهود التعافي في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب منطقة إيشيكاوا اليابانية مؤخرا.