24 دولة تصدر بيانا مشتركا يؤيد الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين

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قال البيت الأبيض الأمريكي ومكتب رئيس الوزراء البريطاني أمس الثلاثاء إن 24 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا والبحرين وكوريا الجنوبية، أصدرت بيانا مشتركا يؤيد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع في اليمن يسيطر عليها الحوثيون.وقال البيان المشترك إن القوات المسلحة للولايات المتحدة وبريطانيا قد قامت، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا، بشن ضربات إضافية ضد 8 أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ردا على هجماتهم غير القانونية والمتهورة والمستمرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة.وأضاف البيان أن هذه الضربات استهدفت تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم ضد التجارة العالمية والبحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم، مع تجنب التصعيد.وحث البيان جماعة الحوثيين على وقف هجماتهم، مؤكدا أن تزويدهم بأسلحة يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وللقانون الدولي.