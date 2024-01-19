سيول تقدم توصية لبكين بشأن حماية حقوق الهاربين الكوريين الشماليين

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قدمت كوريا الجنوبية توصية للصين لحماية حقوق الإنسان للمنشقين الكوريين الشماليين والامتثال للوائح الدولية في معاملتهم.جاء ذلك في جلسة مراجعة الأمم المتحدة لسجل الصين في حقوق الإنسان عقدت أمس الثلاثاء في جينيف، حيث أوصى السفير الكوري الجنوبي لدى مقر الأمم المتحدة في جينيف "يون سونغ دوك" الحكومة الصينية بتوفير الحماية المناسبة للمنشقين من دول أخرى، بما في ذلك كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تذكر فيها كوريا الجنوبية قضية حقوق الإنسان للمنشقين الكوريين الشماليين في جلسات مراجعة الأمم المتحدة لسجل الصين في حقوق الإنسان.كما أوصى السفير "يون" الصين بالامتثال للوائح الدولية، بما في ذلك مبدأ حظر الإعادة القسرية، وإجراء دراسة حول إمكانية سن قانون خاص باللاجئين ضمن الجهود الرامية إلى الالتزام بالاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين الموقعة في عام 1951.ومن جانبه، قال السفير الصيني لدى جينيف "تشين شيوي" إن بلاده تتبع مسار تنمية حقوق الإنسان الذي يتماشى مع الاتجاهات العالمية الحالية ويتناسب مع ظروفها الوطنية، كما حققت إنجازات تاريخية في تعزيز حقوق الإنسان، والالتزام بنهج متمركز حول الشعب، والسعي لتحسين جودة الحياة لمواطنيها.