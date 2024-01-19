سيول تصف التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو يأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن

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قال "كيم كون" مدير إدارة شؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، التابعة لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن تجارة الأسلحة والتعاون التكنولوجي والعسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، تمثل انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأنها مثال رئيسي على العلاقة التي لا تنفصم بين الوضع الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة أوربا.جاء ذلك في كلمة ألقاها "كيم" أمام اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمنية للاتحاد الأوربي، الذي عُقد أمس الثلاثاء في مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.وأكد "كيم" أن كوريا الشمالية تهدد أمن أوربا من خلال تمديد الحرب في أوكرانيا بأسلحتها، فيما تصعد تهديداتها ضد كوريا الجنوبية.وعرض اقتراحا على الاتحاد الأوربي لزيادة التعاون في مواجهة أنشطة كوريا الشمالية السيبرانية غير القانوية من أجل منع بيونغ يانغ من الحصول على الأموال المستخدمة في تطوير أسلحة نووية.وعلى هامش الاجتماع، عقد "كيم" لقاءات مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوربي لمناقشة القضايا المتعلقة بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.