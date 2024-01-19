تنظيم تدريبات على الطقس البارد لجنود القوات البحرية الخاصة

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يشارك جنود القوات البحرية الخاصة في كوريا الجنوبية في تدريبات على الطقس البارد بدأت يوم السادس عشر من شهر يناير الجاري وتستمر حتى الغد الخميس، في المناطق الساحلية الشرقية من مقاطعة "كانغ وان".وتشمل التدريبات مهام التسلل خلف خطوط العدو وغيرها من العمليات الخاصة، كما تشمل تدريب جنود القوات البحرية الخاصة على التسلل الساحلي على طول الساحل الشرقي باستخدام زوارق مطاطية عالية السرعة.وتم خلال الفترة الماضية إجراء تدريبات على التحركات، في إحدى قواعد التدريبات الجبلية بمقاطعة كانغ وان، حيث ارتدى الجنود المشاركون معدات تزلج خاصة، وتحركوا على طول مسارات مغطاة بالثلوج.وبافتراض أنهم معزولون في أراضي العدو، تم إجراء تدريبات على بناء مخبأ تحت الأرض المتجمدة والاختباء بداخله.