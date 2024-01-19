الرئيس يون يجتمع مع رئيس مجموعة البنك الدولي

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الأربعاء مع رئيس مجموعة البنك الدولي "أجاي بانغا"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا، حيث تعهد له يون بتوسيع المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية بدرجة كبيرة.وخلال اجتماعه مع "بانغا" في المكتب الرئاسي، قال "يون" إن كوريا الجنوبية تمكنت في الماضي من تحقيق التنمية الاقتصادية بعد أن تغلبت على الفقر بمساعدة المجتمع الدولي، وسوف تعمل الآن على تقديم مساهمات للمجتمع الدولي.وأعرب "يون" عن تقديره الكبير لدور البنك الدولي الذي يقوم بمختلف الأدوار لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان النامية ومواجهة التحديات العالمية، وشدد أيضا على أنه من الضروري إنشاء اقتصاد سوق حر من أجل استئصال الفساد والتمهيد للمنافسة العادلة التي يقودها القطاع الخاص.وردا على ذلك، قال "بانغا" إن اتجاه كوريا الجنوبية لتوسيع مساعداتها الإنمائية الرسمية أمر جدير بالثناء، كما أن تجربتها في التحول من دولة منخفضة الدخل تتلقى مساعدات إلى دولة مرتفعة الدخل تقدم تلك المساعدات خلال فترة جيل واحد فقط، هي بمثابة مساعدة كبيرة للبلدان النامية.وقال المكتب الرئاسي إن "يون" و"بانغا" تبادلا أيضا وجهات النظر حول سبل التعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية، وأن رئيس البنك الدولي أعرب عن تطلعه لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات إعادة الإعمار بعد الحرب في أوكرانيا.