البرلمان الكوري يعقد جلسة عامة اليوم الخميس

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري اليوم الخميس الجلسة العامة الأولى لدورته الاستثنائية في شهر يناير.وسوف تناقش الجلسة إقرار مشروع قانون يمنح الشركات الصغيرة تمديدا لمدة عامين آخرين لفترة السماح لقانون معاقبة الحوادث الخطيرة، والذي تم سنه في عام 2022 للحد من الحوادث في أماكن العمل التي تديرها الشركات الكبرى. ومن المقرر أن تنتهي فترة السماح الأولية البالغة عامين يوم السبت، والتي تعفي الشركات التي يعمل بها من 5 إلى 49 موظفا من القانون الذي يتيح معاقبة أصحاب العمل بالسجن لمدة عام على الأقل في حالة وقوع حادث كبير.وعقد زعيما نواب حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض اجتماعا أمس الأربعاء لبحث قضية تمرير مشروع القانون في الجلسة العامة، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات. كما تناقش الجلسة أيضا مشروع قانون خاص يهدف إلى بناء خط للسكك الحديدية يربط بين مدينة "ديه غو" بجنوب شرق البلاد ومدينة "كوانغ جو" بجنوب غرب البلاد، والذي يتضمن إعفاء خاصا من دراسة الجدوى الأولية الإجبارية من أجل تسريع البدء في المشروع.وفي الجلسة أيضا، ينتظر أن يعبر رئيس البرلمان "كيم جين بيو" عن موقفه من الإبعاد القسري للنائب "كانغ سونغ هي" على يد جهاز الأمن الرئاسي في حدث أقيم الأسبوع الماضي.وقد طلب الحزب الديمقراطي و3 أحزاب معارضة أخرى صغيرة أمس الأربعاء من رئيس البرلمان التعبير عن موقفه بشأن الحادث، والذي قام فيه عملاء جهاز الأمن الرئاسي بتكميم فم "كانغ" وحمله قسرا بعد أن ابتعد الرئيس عنه بعد مصافحته.