نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.4% في 2023

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سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 1.4% في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، توافق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد لعام 2023 مع توقعات البنك المركزي والحكومة، لكنه كان الأقل منذ عام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7%.وفي الربع الرابع من العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 0.6% مقارنة بالربع الأسبق، وبنسبة 2.2% عن العام الأسبق.وقد انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2022، قبل أن يسجل نموا بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الماضي، وتلا ذلك نمو مضطرد بنسبة 0.6% لثلاثة أرباع متتالية.وزادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 2.6% على أساس سنوي في عام 2023، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1%، كما ارتفع الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 1.4% في العام الماضي.