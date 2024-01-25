معنويات الشركات الكورية تنخفض إلى أقل مستوى خلال 11 شهرا

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تدهورت معنويات الشركات الكورية في شهر يناير بسبب تباطؤ صناعة البناء والتشييد، وسط مشاكل تمويل امشروعات.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 69 نقطة في يناير، بانخفاض نقطة واحدة عن الشهر الأسبق ليسجل أقل رقم منذ فبراير من العام الماضي.وقد ظل المؤشر عند مستوى 70 نقطة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، قبل أن ينخفض هذا الشهر.وتعني القراءة الأقل من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري إلى 71 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو من العام الماضي، ليستمر الارتفاع المضطرد منذ انخفاضه إلى 67 نقطة في أغسطس الماضي.وانخفض مؤشر الصناعات غير التحويلية، الذي يشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار 3 نقاط على أساس شهري إلى 67 نقطة، وهو أقل مستوى منذ سبتمبر 2020.من ناحية أخرى، بلغت توقعات الشركات المحلية لشهر فبراير 69 نقطة، بزيادة نقطة واحدة عن التوقعات المسجلة لشهر يناير.