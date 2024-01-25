واشنطن تؤكد مجددا التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية

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كررت واشنطن التزامها الأمني تجاه كوريا الجنوبية، بعد إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر أمس الأربعاء.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ظلت واضحة للغاية بشأن التهديد الذي تشكله البرامج العسكرية الكورية الشمالية، وأكد مجددا على التزام واشنطن بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع كل من سيول وطوكيو لمواجهة التهديدات الصادرة عن بيونغ يانغ.ومن ناحية أخرى، حث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الأنشطة التهديدية والعودة إلى الدبلوماسية الجادة والمستدامة، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مناقشات جوهرية.وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة لا تحمل أي نية عدائية تجاه كوريا الشمالية، وأنها ما زالت منفتحة على المسار الدبلوماسي دون شروط مسبقة.