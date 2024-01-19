الرئيس يون يتعهد بفتح زمن القطار السريع في منطقة العاصمة الكبرى

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إنه سيفتتح ما يسمى بزمن القطار السريع في منطقة العاصمة الكبرى فعليا بدءا من هذا العام، بحيث يتم تمديد الخطوط "أ" و"ب" و"ج"، وإنشاء ثلاثة خطوط جديدة.جاء ذلك في جلسة النقاش السادسة التي يعقدها الرئيس يون بعنوان "زمن النصف ساعة من الذهاب والإياب من العمل، وتخفيف الفجوة المرورية"، في القاعة الكبرى التابعة لبلدية مدينة "اوي جونغ بو" اليوم، حيث قال إن جودة الذهاب والإياب من العمل عبارة عن جودة الحياة، وأنه يجب تحسين معيشة حياة الشعب من خلال تخفيف الفجوة المرورية.وأوضح أنه ستتم إقامة مراسم خاصة بمناسبة بدء الإنشاءات في الخط الثالث من القطار السريع الذي سيمر بمدينة "اوي جونغ بو"، والذي سيبدأ تشغيله في عام 2028، بينما سيتم افتتاح قسم من الخط الأول، الذي يربط بين منطقتي "صو سو" و"دونغ تان"، في شهر مارس القادم، وافتتاح القسم الذي يربط بين منطقتي "باجو" و"محطة سيول للقطارات" في نهاية هذا العام.وسوف تبدأ عمليات إنشاء الخط الثاني الذي يربط ما بين مدينة "إنتشون" ومنطقة "نام يانغ جو"، والمخطط افتتاحه في عام 2030.وتعهد الرئيس بإنشاء الخطوط الجديدة بوتيرة سريعة وفي آن واحد من خلال إدراجها ضمن خطة السكك الحديدية الوطنية، مشيرا إلى وجود خطة لتسريع إنشاءاتها من خلال تمويل القطاع الخاص.وقال الرئيس إن الحكومة ستعمل على إنشاء خط سكك حديدية للقطارات التي تبلغ سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، في أربع مدن كبرى، مع تشغيل خطوط حافلات على الطرق الرئيسية ونشر عدد كبير من الحافلات المكونة من طابقين للتخفيف من معاناة الركاب.وأوضح أنه سيعيد المساحة الحضرية التي قطعتها الطرق والسكك الحديدية إلى الناس عن طريق تحويلها إلى طوابق تحت الأرض، بحيث تتم إقامة مشروعات بناء للطرق السريعة الدائرية تحت الأرض في مناطق "كيونغ بو" و"كيونغ إين" ومنطقة العاصمة الكبرى خلال فترة رئاسته.وقال يون أيضا إنه سيتم إقرار قانون خاص بالسكك الحديدية تحت الأرض في البرلمان، ثم وضع خطة شاملة في هذا الشأن على الفور.