المؤلفة الموسيقية الكورية جين اون سوك تفوز بجائزة إرنست فون سيمنز

Photo : KBS News

فازت المؤلفة الموسيقية الكورية "جين اون سُوك" بجائزة إرنست فون سيمنز للموسيقى، التي تلقب بجائزة نوبل في مجال الموسيقى الكلاسيكية.وأعلنت مؤسسة إرنست فون سيمنز الألمانية وأكاديمية الفنون البافارية اليوم أنها اختارت جين لتكون الفائزة بالجائزة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها شخص آسيوي بها، وسوف تتلقى جائزة مالية تبلغ 250 ألف يورو.وعبرت المؤلفة الموسيقية الكورية عن سعادتها بالفوز بتلك الجائزة، وقالت إنها تشعر بالفخر بها أكثر من أي جائزة أخرى كانت قد تلقتها من قبل، خاصة في ألمانيا التي تعتبرها وطنها الثاني.وكانت جين قد تخرجت في قسم التأليف الموسيقي في جامعة سيول الوطنية ثم سافرت إلى ألمانيا للدراسة في كلية هامبورغ للموسيقى تحت إشراف الموسيقي الكبير "جيورجي ليجيتي".وفي عام 2004، أصبحت معروفة عالميا عندما فازت بجائزة "غرافيماير" عن كونشيرتو الكمان الخاص بها، وحصلت بعد ذلك على جائزة فيوري سيبيليوس للموسيقى، وجائزة ماري خوسيه كرافيس للموسيقى، وجائزة باخ للموسيقى، على التوالي.وعملت جين كمؤلفة موسيقية مقيمة في أوركسترا دويتشه السيمفوني في برلين، وفي مهرجان تونغ يونغ الدولي للموسيقى، وأوركسترا سيول الفيلهارموني، ومديرة فنية للأوركسترا الفيلهارموني البريطاني.وقد أصدرت إدارة أوركسترا برلين الفيلهارموني مؤخرا مجموعة ألبومات لموسيقى جين اون سوك، تشمل مجموعة من مقطوعاتها الرئيسية وحفلاتها الموسيقية المسجلة على مدار 17 عاما.يشار إلى أن جائزة إرنست فون سيمنز للموسيقى انطلقت في عام 1974، وهي تعتبر من أهم وأكبر الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية، وتتم مقارنتها بجائزة نوبل وجائزة فيلدز.