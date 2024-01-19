كوريا الجنوبية تبحث مع الناتو استفزازات كوريا الشمالية

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن "كيم كون" مدير إدارة مفاوضات السلام في شبه الجزيرة الكورية، التابعة للوزارة، قد التقى مع عدد من مسؤولي منظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الأربعاء، حيث أدان الجانبان استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة ومحاولاتها المتكررة لإثارة عدم الاستقرار في المنطقة.وأكد الجانبان أيضا على أهمية التعاون الوثيق في الرد إزاء القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وأعرب كيم عن امتنان كوريا الجنوبية للدعم المستمر من قبل حلف الناتو وتضامنه بشأن قضايا كوريا الشمالية.وجاء هذا الاجتماع بعد أن قدم المسؤول الكوري الجنوبي تقريرا إلى اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوربي أول من أمس، قال فيه إن التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومثالا واضحا على أن أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصل عن أمن أوربا، داعيا إلى تعزيز التعاون ضد كوريا الشمالية.