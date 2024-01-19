كوريا تبدأ الإنتاج الضخم لطائرات الدرون للاستطلاع العسكري

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بدأت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية في عمليات الإنتاج الضخم لطائرات الدرون المخصصة للاستطلاع العسكري على ارتفاعات متوسطة.وصرحت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي بأنها تعقد اجتماعا على مدار اليوم وأمس، لبدء مشروع الإنتاج الضخم لهذا النوع من طائرات الدرون، في معهد أبحاث تكنولوجيا الطيران الجوي في مدينة "بوسان"، بمشاركة المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك هيئة الأركان المشتركة، وقيادة القوات الجوية، ووكالة تطوير الدفاع.وأوضحت أنه تم تطوير طائرات الدرون للاستطلاع على ارتفاعات متوسطة، وهي أول طائرات درون على المستوى الاستراتيجي في كوريا الجنوبية، تحت إشراف وكالة تطوير الدفاع منذ عام 2008، وانتهى مشروع التطوير في شهر مارس من عام 2022، مع تحديد مدى ملاءمتها للاستخدام القتالي.وفي شهر ديسمبر من العام الماضي، وقعت الإدارة عقد إنتاج ضخم مع ثلاث شركات محلية للبحث والتطوير لطائرات الدرون للاستطلاع على ارتفاعات متوسطة، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ حوالي 362 مليونا و846 ألف دولار.وتوقعت الإدارة أن تتحسن قدرات المراقبة والاستطلاع المستقلة للجيش الكوري الجنوبي بشكل كبير بمجرد نشر طائرات الدرون للاستطلاع على ارتفاعات متوسطة.