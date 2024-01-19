إيداع المراهق المعتدي على نائبة الحزب الحاكم في مصحة نفسية

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قررت الشرطة إيداع المراهق، الذي اعتدى على نائبة الحزب الحاكم "بيه هيون جين" أمس الخميس، في مصحة نفسية إجباريا في وقت مبكر من يوم الجمعة.وحقق مركز شرطة "كانغ نام" مع طالب المدرسة المتوسطة في حضور ولي أمره، وقرر إيداعه بصورة طارئة في المستشفى، حيث يتم إيداع مَنْ يفترض أنه مريض نفسيا في مصحة نفسية إجباريا لمراقبته لمدة تصل إلى 3 أيام، إذا كان يشكل خطرا على نفسه أو الآخرين.وقال مسؤول في الشرطة إن تلك الخطوة تراعي عمر المشتبه به وحالته الصحية الحالية، موضحا أن الشرطة تخطط لإجراء تحقيق شامل.وقد اعتدى المشتبه به على "بيه" بضربها في رأسها بما يُفترض أنه حجر أو أداة حادة عند مدخل مبنى في منطقة "كانغ نام" في سيول في حوالي الساعة 5:10 من مساء أمس الخميس. وتم نقل "بيه"، المذيعة التلفزيونية التي أصبحت نائبة برلمانية، إلى مستشفى جامعة "سون تشون هيانغ" في سيول حيث أصيبت بجروح نازفة، وهي تتعافى الآن في المستشفى بعد تلقي العلاج.