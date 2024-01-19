نائب وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الشمالية

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قالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن نائب وزير الخارجية الصيني "سون وايدونغ" يزور بيونغ يانغ حاليا.وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة أن وفدا مكونا من دبلوماسيين صينيين بقيادة "سون" قد وصل إلى العاصمة بيونغ يانغ أمس الخميس عبر مدينة "شين أوي جو" الحدودية.وكان "سون" قد عقد محادثات مع نظيره الكوري الشمالي "باك ميونغ هو" في ديسمبر الماضي في الصين، حيث تبادلا الآراء حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وفقا لما قالته الوكالة.ومن المتوقع أن يقوم "سون" بجولة أخرى من المحادثات خلال رحلته الأخيرة، لمناقشة طرق تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الثنائية.وقد يجتمع الدبلوماسي الصيني أيضا مع كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، بمن في ذلك "كيم جونغ أون".وقد التقى "باك" مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" خلال زيارته إلى بكين الشهر الماضي.